Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA
Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı kiraladı
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30 Ocak 2020 17:23
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklama göre, 24 yaşındaki Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Samed Ali Kaya, sezon başında Göztepe'den Adana Demirspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.

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