Ekipler dönmeye başladı: Efharisto Poli File

50 kişilik Yunan kurtarma ekibi (EMAK), Yunanistan'ın başkenti Atina'da kahraman gibi karşılandı.



Yunan kurtarma ekibini, Atina Elefterios Venizelos havaalanında karşılayan Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilianidis, "Hepimiz için duygusal bir an. Dayanışmanın ne de demek olduğunu gösterdiniz. Herkesten sizin için en iyi lafları duyduk. Yunanistan, insanlığın bu zor anında deprem bölgesinde idi" dedi.



Sağlık Bakanı Thanos Plevris de, "Gösterdiğiniz dayanışma ve insanlık, hepimizi duygulandırdı. Sizlerle gurur duyduk" diye konuştu.



Ekibin başı olan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) Başkanı Dimitris Rupas, "Kendi ülkemizde olsa yapacağımız şeyleri yaptık, ne daha fazlasını ne daha azını" dedi.





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