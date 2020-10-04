Ekim ayı için Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaba yatar? (KÇÖ Ekim paraları)

Yapılan açıklamaya göre Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Vatandaşlar TC Kimlik numaralarının son hanesine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanacak. Bu uygulamanın amacı ise pandemi süresi sebebiyle maddi olarak zor günler yaşayan vatandaşları rahatlatmak olacak. 2 ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'ni alabilmek için detaylı şekilde inceleme yapabilirsiniz.Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.Kısa Çalışma ödeneği bu ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeler 5 Ekim'den itibaren yatırılacak.Covid-19 sebebiyle çalışma sürelerini üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. En yüksek ödenek 4.380,99 TL'dir.Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisinde eklenecektir.Geçtiğimiz ay, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılmıştı.Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.Hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise 4 Eylül'de ödenecek.Kısa çalışma ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.İşyeriniz kapalıysa işveren olarak İŞKUR'un internet sitesinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Burada ödenekten yararlanacak çalışanların bilgileri de verilecektir. İşveren yazılı başvurusunda; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek zorundadır.