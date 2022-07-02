Ekaterine Guliyev'den altın madalya!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı.
Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.
Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı.
Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.
Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.
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