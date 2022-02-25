Ekaterina Gamova: 'Rusya bir an önce durmalı'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Rus milli voleybolcu Ekaterina Gamova'dan flaş açıklama geldi.



"HÜKÜMETİMİZ ASKERİ HAREKATA SON VERMELİ"



Rusya'nın bir an önce durması gerektiği söyleyen Gamova, "Bu utanç verici sayfa, sonsuza kadar ülkemin tarihinde olacak. Rusya'nın bir Avrupa ülkesini bombalayacağı aklımın ucundan geçmezdi. Şimdi tüm dünya Rusya'ya karşı. Bize yaptırımlar uyguluyorlar ve kendi ülkelerinde görmek istemiyorlar. Bizi izole ediyorlar. Hükümetimiz bir an önce durmalı. Askeri harekata son vermeli. Ağzımı kapatmalı mıydım? Kapatmalıydım. Ancak, utanıyorum ve korkuyorum. Sadece Rusya'daki birçok insanın savaşa karşı olduğunu bilin. Özür diliyorum." dedi.





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