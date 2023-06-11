Ekaterina Efimova, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Ekaterina Efimova'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ekaterina Efimova, Beşiktaş'ta
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11 Haziran 2023 20:52
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Rus sporcu Ekaterina Efimova'yı renklerine dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Dinamo Krasnodar, Dinamo Moskova ve Leningradka Saint Petersburg formaları giyen 29 yaşındaki sporcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ekaterina Efimova'ya şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

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