Ekambi'den transfer kararı!

Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan ekibi Abha Club'a 1,7 milyon euro karşılığında transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ekambi'den transfer kararı!
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10 Ağustos 2023 17:52
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 18:16
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Karl Toko Ekambi'nin yeni takımı belli oluyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ekambi'nin tercihi Suudi Arabistan oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Suudi Ekibi Abha Club, Lyon forması giyen Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibiyle anlaştı.

F.BAHÇE DE İSTİYORDU

Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu oyuncunun kararı Suudi Arabistan'dan yana oldu.

Suudi ekibi Ekambi ile de her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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