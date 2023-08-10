Ekambi'den transfer kararı!

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Karl Toko Ekambi'nin yeni takımı belli oluyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ekambi'nin tercihi Suudi Arabistan oldu.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Suudi Ekibi Abha Club, Lyon forması giyen Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibiyle anlaştı.
F.BAHÇE DE İSTİYORDU
Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu oyuncunun kararı Suudi Arabistan'dan yana oldu.
Suudi ekibi Ekambi ile de her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ekambi'nin tercihi Suudi Arabistan oldu.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Suudi Ekibi Abha Club, Lyon forması giyen Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibiyle anlaştı.
F.BAHÇE DE İSTİYORDU
Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu oyuncunun kararı Suudi Arabistan'dan yana oldu.
Suudi ekibi Ekambi ile de her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.