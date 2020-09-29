Ek tercihler ne zaman açıklanacak, YKS Ek tercih açıklanacağı tarih

YKS ek tercih sonuçları tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra sonucu öğrenciler tarafından merakla beklenmeye başladı. 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında YKS ek tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçları için yapılacak açıklamalara odaklandı. YKS Ek tercih ne zaman açıklanacak? Ek tercih sonuçları, YKS ek tercih açıklama tarihi konularıyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.



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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.



EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin







Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?



Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.







ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.



Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.



EK TERCİH NASIL YAPILMALI?



Bingöl Üniversitesi (BÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, ek tercih yapacak üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine giren öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yaptı.



Üniversite kayıtlarından kalan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme için başvurular dün itibarıyla başladı.



Tercih işlemlerini 23 Eylül'e kadar tamamlayacak adaylar, YKS ek yerleştirme boş kontenjan ekranı aracılığıyla tercihlerini yaparak ÖSYM'nin yapacağı ikinci yerleştirme sürecini bekleyecek.



Alkayış, AA muhabirine, ek tercih yapacak adayların dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklama yaptı.



"Ek yerleştirme başarı sırasına göre değil, puana göre yapılıyor" "İlk yerleştirmede normalde başarı sırasına göre tercih yapılırken, ek yerleştirme döneminde sadece puana göre yapılıyor. Ve adaylar kendi puanlarından yüksek herhangi bir programı yazamıyorlar. Kendi puanlarına ya eş değer olacak ya da puanın altında olması gerekir." diyen Alkayış, bu süreçte 24 tercih hakkının bulunduğunu ancak 24 tercihin tamamının doldurulması gibi bir zorunluluk olmadığını hatırlattı.







Özel koşul ve açıklamalara dikkat edilmesi uyarısı Tercihlerin yapıldığı dönemde, adaylardan özelikle ilgili programların özel koşul ve açıklamalarına dikkat etmelerini isteyen Alkayış, "Listemizi hazırladıktan sonra kesinlikle özel koşul ve açıklamalara bakmadan ÖSYM'ye bildirmeyelim. 17-23 Eylül'de ÖSYM'ye bildirmiş olduğumuz tercihlerimizde ekleme ve çıkarma yapabiliriz. Yani bu süre içerisinde değişiklik yapabiliriz." dedi.



Ek tercih ücreti "Tercih sürecinde ek tercihin 20 liralık ücretinin yatırılması gerekir. Bu ücret yatırılmadığı takdirde tercihleriniz kabul edilmeyecek." hatırlatması yapan Alkayış, bu yıl ilk kez pandemi süreci nedeniyle lisans programlarını tercih edecek adaylar için 180 olan barajın 170'e düşürüldüğünü anımsattı.



Pandemi sürecinde online/uzaktan eğitimlerin söz konusu olduğuna işaret eden Alkayış, şunları kaydetti:



"Bahar döneminde tekrar öğrencilerimizi üniversitemizde, kampüslerimizde ağırlayacağız. Bu nedenle üniversiteli olmak isteyen adaylarımız bu süreci çok iyi değerlendirerek üniversiteli olma yolundaki çalışmalarına biraz daha ağırlık verecekler. Yani, 'Pandemi nedeniyle bu sene tekrar hazırlanacağım, önümüzdeki sene yeniden üniversite sınavına gireceğim.' diye düşünmesinler. Puanımızın yettiği bölümlere ve programlara tercihlerimizi yapıp, üniversiteli olalım. Eğer puanımız ilgili programlara yetecekse lütfen ek tercih dönemini çok iyi değerlendirelim. Çünkü ek tercihte istediğimiz üniversiteleri yazdığımızda zaten yerleşeceğiz. Herhangi bir programa yerleşmediğiniz takdirde de asla ortaöğretim başarı puanınız düşmeyecek."



YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversite ikinci kayıt işlemleri 5 Ekim tarihinde başlayacak. YKS ek tercihlerini bekleyen öğrenciler, öğretmenler, veliler üniversitelerine kayıt yaptırmak için meraklı bekleyiş içinde. Meraklı bekleyişin sonunda ek tercihlerine göre üniversitelere yerleşme konusunda ÖSYM'nin internet sitesi ziyaret edilecek.YKS ek tercih sonuçları, YKS ek tercih yerleştirme tarihi, ek yerleştirme tarihi, ek yerleştirme ne zaman açıklanır detayları ile ilgili sonuçlar bulunmaktadır.Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.Bingöl Üniversitesi (BÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, ek tercih yapacak üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine giren öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yaptı.Üniversite kayıtlarından kalan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme için başvurular dün itibarıyla başladı.Tercih işlemlerini 23 Eylül'e kadar tamamlayacak adaylar, YKS ek yerleştirme boş kontenjan ekranı aracılığıyla tercihlerini yaparak ÖSYM'nin yapacağı ikinci yerleştirme sürecini bekleyecek.Alkayış, AA muhabirine, ek tercih yapacak adayların dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklama yaptı."İlk yerleştirmede normalde başarı sırasına göre tercih yapılırken, ek yerleştirme döneminde sadece puana göre yapılıyor. Ve adaylar kendi puanlarından yüksek herhangi bir programı yazamıyorlar. Kendi puanlarına ya eş değer olacak ya da puanın altında olması gerekir." diyen Alkayış, bu süreçte 24 tercih hakkının bulunduğunu ancak 24 tercihin tamamının doldurulması gibi bir zorunluluk olmadığını hatırlattı.Tercihlerin yapıldığı dönemde, adaylardan özelikle ilgili programların özel koşul ve açıklamalarına dikkat etmelerini isteyen Alkayış, "Listemizi hazırladıktan sonra kesinlikle özel koşul ve açıklamalara bakmadan ÖSYM'ye bildirmeyelim. 17-23 Eylül'de ÖSYM'ye bildirmiş olduğumuz tercihlerimizde ekleme ve çıkarma yapabiliriz. Yani bu süre içerisinde değişiklik yapabiliriz." dedi."Tercih sürecinde ek tercihin 20 liralık ücretinin yatırılması gerekir. Bu ücret yatırılmadığı takdirde tercihleriniz kabul edilmeyecek." hatırlatması yapan Alkayış, bu yıl ilk kez pandemi süreci nedeniyle lisans programlarını tercih edecek adaylar için 180 olan barajın 170'e düşürüldüğünü anımsattı.Pandemi sürecinde online/uzaktan eğitimlerin söz konusu olduğuna işaret eden Alkayış, şunları kaydetti:"Bahar döneminde tekrar öğrencilerimizi üniversitemizde, kampüslerimizde ağırlayacağız. Bu nedenle üniversiteli olmak isteyen adaylarımız bu süreci çok iyi değerlendirerek üniversiteli olma yolundaki çalışmalarına biraz daha ağırlık verecekler. Yani, 'Pandemi nedeniyle bu sene tekrar hazırlanacağım, önümüzdeki sene yeniden üniversite sınavına gireceğim.' diye düşünmesinler. Puanımızın yettiği bölümlere ve programlara tercihlerimizi yapıp, üniversiteli olalım. Eğer puanımız ilgili programlara yetecekse lütfen ek tercih dönemini çok iyi değerlendirelim. Çünkü ek tercihte istediğimiz üniversiteleri yazdığımızda zaten yerleşeceğiz. Herhangi bir programa yerleşmediğiniz takdirde de asla ortaöğretim başarı puanınız düşmeyecek."

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