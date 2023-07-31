Haber Tarihi: 31 Temmuz 2023 15:20 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 15:20

Ek MTV son ödeme tarihi 2023: MTV ek vergi ne zaman ödenecek, nasıl ödenir? E-devlet MTV ödeme

MTV ödemesi son tarih için geri sayım başladı. 2023 yılına ilişkin MTV'nin de ikinci taksit ödemeleri sürerken gözler de son ödeme tarihine çevrildi. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemeyenler aracını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Araç sahipleri 2023 yılında ödedikleri MTV tutarı kadar ek MTV ödeyecek. Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgilerinden birini girilerek gerçekleştirilecek. Peki Ek MTV ne zaman ödenecek? İşte, muaf olanlar ve konuyla ilgili ayrıntılar.

Ek MTV son ödeme tarihi 2023: MTV ek vergi ne zaman ödenecek, nasıl ödenir? E-devlet MTV ödeme
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Ek MTV ödeme tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yıl içerisinde iki taksit halinde Ocak ve Temmuz döneminde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! 6 Şubat'da meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarın temini için 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere MTV ücretlerinin x2 olarak ödeneceği duyurulmuştu. Ek MTV detayları belli oldu. Peki kimler muaf olacak, kim ödeyecek? İşte ödeme tarihleri...
EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.
MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023

MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. Son gün ise 31 Temmuz 2023.

EK MTV KİMLER ÖDEYECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

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