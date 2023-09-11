Haber Tarihi: 11 Eylül 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 10:35

EK MTV iptal oldu mu? 2023 Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?

EK MTV iptal oldu mu? 2023 Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV'nin iptal edildiğine dair söylemlerin ardından vatandaşlar arama motoru üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki ek MTV son ödeme tarihi ne zaman? Ek MTV iptal edildi mi?

EK MTV iptal oldu mu? 2023 Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?
Abone Ol
Her yıl Ocak ve Temmuz aylatı içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV iptal mi oldu soruları üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki Ek MTV 3. taksit ödemesi son gün ne zaman? 
ANAYASA MAHKEMESİ EK MTV'Yİ İPTAL ETTİ Mİ?
Verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız." ifadesine yer verildi.

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.

4 Eylül itibariyle böyle bir karar alınmadı

Ek MTV ödemesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın 24 Temmuz 2023'te Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuştu.

Bu başvuru sonrası, Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası isteğini 26 Temmuz 2023'te Genel Kurul'da görüştüğü görülüyor. Görüşmede, esasın incelendikten sonra, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanacağı sonucuna varılmış.

26 Temmuz 2023'ten sonra Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde de herhangi bir konunun yer almadığı görülebiliyor.

Yani 4 Eylül 2023 tarihi itibariyle henüz bu konuda alınmış resmi bir karar yok. Anayasa Mahkemesi'nin bilgi bankası sisteminde ek MTV ödemesinin iptal edildiğine ilişkin bir karara rastlanmıyor.


Yüksek Mahkeme'nin esas incelemesini ne zaman yapacağıyla ilgili bir bilgiye ise açık kaynaklardan ulaşılamıyor. Teyit, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne ulaştı ve yetkililer kararların resmi sitede yayınlandığını ve burada böyle bir karar yer almadığını belirtti.

İddiayı sosyal medyada paylaşan birçok hesap ise, haberlerinin doğru olmadığıyla ilgili açıklama yaparak paylaşımlarını sildi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Karagümrük'ten Papu Gomez bombası! Türkiye Transferler Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!
Galatasaray'da 2009'lu Ada A Takım'da! Galatasaray Galatasaray'da 2009'lu Ada A Takım'da!
DGS ek tercih var mı? 2023 DGS'de ek tercihler ne zaman? Gündem DGS ek tercih var mı? 2023 DGS'de ek tercihler ne zaman?
Milli ara Beşiktaş'a yaradı! Beşiktaş Milli ara Beşiktaş'a yaradı!
Galatasaray'dan milli operasyon! İşte transferde son durum... Türkiye Transferler Galatasaray'dan milli operasyon! İşte transferde son durum...
Samsunspor'dan Umut Meraş açıklaması Türkiye Transferler Samsunspor'dan Umut Meraş açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen kimdir, koluna ne oldu? | Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı Gündem Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen kimdir, koluna ne oldu? | Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı
Miguel Crespo'dan Pendikspor'a ret! Türkiye Transferler Miguel Crespo'dan Pendikspor'a ret!
İzdemir Enerji hisse yorum ve fiyatı 2023 | İzdemir Enerji hisse neden düşüyor? Gündem İzdemir Enerji hisse yorum ve fiyatı 2023 | İzdemir Enerji hisse neden düşüyor?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Emre Mor'la yollar ayrılıyor!
2
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
3
Sarri'nin büyük inadı: Torreira
4
Ancelotti'nin torunu Arda formasıyla!
5
Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Gökhan İnler!
6
Kopenhag'ın Galatasaray yorumları: "Sert bir açılış yapacağız"
7
Galatasaray'da defans planı hazır!

SON HABERLER

yukarı ok