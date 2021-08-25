Ejder Ginyol'dan altın madalya

2021 Formula Kite Pan American Yelken Şampiyonası'nda Ejder Ginyol, master kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ejder Ginyol'dan altın madalya
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25 Ağustos 2021 17:31
2021 Formula Kite Pan American Yelken Şampiyonası'nda Ejder Ginyol, master kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dominik Cumhuriyeti'nin Cabarete şehrinde 9 ülkeden 21 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2021 Formula Kite Pan American Şampiyonası'nda Ankara Yelken Kulübünden Ejder Ginyol, master kategorisinde altın madalya, genel kategoride ise bronz madalya kazandı.

Cengiz Dinçoğlu ise master kategorisinde beşinci, genelde ise 15. sırada yer aldı.


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