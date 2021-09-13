Eintracht Frankfurt'un sorunu; gol atamıyorlar

Fenerbahçe'nin perşembe günü konuk olacağı Eintracht Frankfurt'ta sular durulmuyor.



Teknik direktörlüğe Wolfsburg'tan Oliver Glasner'in gelmesiyle birlikte bu sezon Bundesliga'da 4 maçta 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan ve 3 puanla 15. sırada yer alan Eintracht Frankfurt, Dortmund'a yenilirken Augsburg, Arminia Bielefeld ve Stuttgart'ı yenemedi.



Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, "Durum can sıkıcı, pes etmiyor ve çaresiz değiliz. Yolumuza çıkan taşları tek tek temizleyeceğiz. Ters gidebilecek her şey şu ana kadar ters gitti. Bir yerde bu böyle gitmeyece. Mücadeleciyiz ve bu durum genlerimizde var." dedi.



Almanya Bundesliga'da savunmacı kimliğiyle öne çıkan Augsburg, Bielefeld ve Suttgart gibi rakiplere karşı topla oynama yüzdesinde 62, 66 ve 58'lik üstünlükler yakalayan Frankfurt, bunu skora yansıtmakta zorlandı. Bundesliga'nın en az gol atan 4. takımı olan Frankfurt, sıralamada da aşağılara indi.



Alman basınında Frankfurt'un bu sıkıntısında, orta sahada ne yapacağını bilen ancak genç, fizik olarak kötü ve ikili mücadelelerde zayıf olmasına bağladı.



