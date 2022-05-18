Eintracht Frankfurt - Rangers: Muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya geliyor.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibiyle İskoçya temsilcisi Rangers arasındaki final maçına, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.



Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği ve TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.



Eksikler



Frankfurt'ta Hinteregger, Da Costa ve N'Dicka, Rangers'ta ise iki forvet oyuncusu Morelos ve Roofe, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Eintracht Frankfurt

Trapp, Tuta, Hasebe, Chandler, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Borre, Lindstrom



Rangers

McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent



KAZANAN SENEYE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE



Karşılaşmadan iki gün önce Sevilya'ya gelen Rangers, son antrenmanını Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaparken, Eintracht Frankfurt ise Almanya'da antrenmanını tamamlayıp, maçtan bir gün önce Sevilya'ya geldi.



Almanya liginde sezonu 11. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'un yarınki kupayı kazanamaması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme olasılığı bulunmazken, Rangers ise İskoçya liginde şampiyonluğa ulaşan Celtic'in 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı.



UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.





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