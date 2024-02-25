Eintracht Frankfurt puanı uzatmalarda kaptı

Bundesliga 23. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eintracht Frankfurt puanı uzatmalarda kaptı
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25 Şubat 2024 19:31
Bundesliga 23. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Wolfsburg'un gollerini 2. dakikada Maxence Lacroix ile 36. dakikada Kevin Behrens kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 14. dakikada Philipp Max ve 90+2'de Omar Marmoush'tan geldi. 

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eintracht Frankfurt, puanını 34, galibiyet hasreti 8 maça çıkan Wolfsburg ise 25 yaptı. 

Ligin bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt, Heidenheim deplasmanına gidecek. Wolfsburg, evinde Stuttgart ile karşılaşacak.

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