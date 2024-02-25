Bundesliga 23. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Wolfsburg'un gollerini 2. dakikada Maxence Lacroix ile 36. dakikada Kevin Behrens kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 14. dakikada Philipp Max ve 90+2'de Omar Marmoush'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eintracht Frankfurt, puanını 34, galibiyet hasreti 8 maça çıkan Wolfsburg ise 25 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt, Heidenheim deplasmanına gidecek. Wolfsburg, evinde Stuttgart ile karşılaşacak.
Wolfsburg'un gollerini 2. dakikada Maxence Lacroix ile 36. dakikada Kevin Behrens kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 14. dakikada Philipp Max ve 90+2'de Omar Marmoush'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eintracht Frankfurt, puanını 34, galibiyet hasreti 8 maça çıkan Wolfsburg ise 25 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt, Heidenheim deplasmanına gidecek. Wolfsburg, evinde Stuttgart ile karşılaşacak.
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