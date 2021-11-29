Eintracht Frankfurt, Max Kruse'yi yıktı!

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt, Max Kruse'nin gol attığı maçta Uninon Berlin'i mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Eintracht Frankfurt, Max Kruse'yi yıktı!
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29 Kasım 2021 00:36
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, sahasında Union Berlin'i 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan ve 9 Aralık'ta sarı-lacivertlilerle deplasmanda karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 13. haftasında Deutsche Bank Park'ta Union Berlin'i konuk etti.

Ev sahibi ekip 22. dakikada Djibril Sow'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Union Berlin'in kazandığı penaltıyı 62. dakikada Max Kruse gole çevirdi ve başkent ekibi karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı.

Eintracht Frankfurt maçın bitimine saniyeler kala karşılaşmanın 90+5. dakikasında Evan Ndicka'nın kafayla attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kez sahasında galip gelen Eintracht Frankfut'un 18, Union Berlin'in de 20 puanı bulunuyor.




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