Eintracht Frankfurt ikinci yarı bulduğu tek golle galip

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, evinde Rigas Skola'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eintracht Frankfurt ikinci yarı bulduğu tek golle galip
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24 Ekim 2024 21:36
Son güncelleme 24 Ekim 2024 21:52
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Eintracht Frankfurt evinde Rigas Skola ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena Stadyumu'ndaki maçta Eintracht Frankfurt, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. 

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren tek golü 79'da Hugo Larsson kaydetti.

Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından puanını 7 yaptı. Rigas Skola, 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Rigas Skola ise Anderlecht'i konuk edecek.

 

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