Eintracht Frankfurt Bayern Münih maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Eintracht Frankfurtugsburg-Bayern Münih maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

12 Ağustos 2018 04:20
Eintracht Frankfurt Bayern Münih maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt-Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

FRANKFURT-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Almanya'da Bundesliga'da heyecan başladı. Ligin ilk haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçı naklen yayınlanacak.

12 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da oynanacak maçın tüm istatistikleri Sporx'te olacak.

Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 16.30'dan itibaren başlayacak.

FRANKFURT-BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın transfer durumu ve Courtois'nın takımdan ayrılması hakkında konuştu.

"HAZARD BİZİMLE MUTLU"
Hazard'ın takımda kalacağını düşünen Sarri, "Hazard'ın bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu artık tartışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİR COURTOIS DEĞİL"

Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmasını ve Kepa'nın takıma katılmasını değerlendiren Sarri, "Courtois, Real Madrid'e gitmek istedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaybettik ancak en genç kaleciyi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Kepa genüz 23 yaşında umarım çabuk bir şekilde gelişir. Ancak şu an bir Courtois değil" şeklinde konuştu.

KOVACIC YORUMU

İtalyan teknik adam, Real Madrid'den kiralanan Kovacic için ise "Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu. Bizim için önemli bir futbolcu olacak" dedi.



Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Pizzi ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Ferreyra'nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Benfica, karşılaşmanın 30. dakikasında Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Pizzi bir kez daha sahneye çıktı ve devreya ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlükle girdi.

Vitoria Guimaraes 76. dakikasında Andre Andre ile farkı 2'ye indirdi. Konuk ekip 81. dakikada Celis ile skoru 3-2'ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.



Transfer döneminde sessiz kalan Real Madrid, bombayı patlatmak üzere! Real Madrid'in Bayern Münih'te oynayan ve Barcelona'nın eski futbolcusu olan Thiago Alcantara'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Real Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için Bayern'e 45 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen İspanyol orta sahanın ayrılığına Bayern Münih'in de sıcak baktığı aktarıldı.

Diğer Haberler

Barcelona Sevilla maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Barcelona Sevilla maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt Bayern Münih maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Eintracht Frankfurt Bayern Münih maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Lyon Amiens maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Lyon Amiens maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal Manchester City maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Arsenal Manchester City maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Liverpool West Ham maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Liverpool West Ham maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Denizlispor Gazişehir Gaziantep maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Denizlispor Gazişehir Gaziantep maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Balıkesirspor Altınordu maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Balıkesirspor Altınordu maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Giresunspor Eskişehirspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Giresunspor Eskişehirspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Daha fazla göster
1

Ahmet Çakar'dan VAR'a flaş tepki!
2

Fenerbahçe, sezonu nefes nefese açtı!
3

Fenerbahçe - Bursaspor maçında 90+6'da VAR kararı!

4

Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
5

Mesut Bakkal'dan flaş Emre Akbaba açıklaması!
6

Fenerbahçe Asbaşkanı: "Transferi noktalamadık"
7

Jason Denayer'e Çizme'den sürpriz talip!
8

Higuain'in golü Milan'a yetmedi! Real Madrid...
9

Bursaspor'dan Ali Koç'a sert açıklama, sonra silindi!
10

Fenerbahçe, Slimani transferini açıkladı
yukarı ok