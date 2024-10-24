Eintracht Frankfurt ikinci yarı bulduğu tek golle galip

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Eintracht Frankfurt evinde Rigas Skola ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena Stadyumu'ndaki maçta Eintracht Frankfurt, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren tek golü 79'da Hugo Larsson kaydetti.
Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından puanını 7 yaptı. Rigas Skola, 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Rigas Skola ise Anderlecht'i konuk edecek.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren tek golü 79'da Hugo Larsson kaydetti.
Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından puanını 7 yaptı. Rigas Skola, 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Rigas Skola ise Anderlecht'i konuk edecek.