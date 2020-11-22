Eibar ve Getafe 1'er puanı paylaştı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Eibar ve Getafe 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Eibar ve Getafe 1'er puanı paylaştı
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22 Kasım 2020 17:54
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Eibar, Getafe'yi konuk etti. 

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ın yedek başladığı ve oyuna dahil edilmediği maçta gol sesi çıkmadı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da birer puanı paylaştı. Ev sahibi Eibar 10 puanla 14. sıraya yerleşirken konuk ekip Getafe, 12 puanla 
9. sırada yer aldı.

La Liga'nın 11. haftasında Eibar deplasmanda Real Betis'le karşılaşacak. Getafe ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.


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