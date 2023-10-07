Ehliyet sınavı ne zaman? 2023 ehliyet sınavı tarihi takvimi

Yeni ehliyet alacak ve sürücü kursuna yazılmış olan milyonlarca aday, ehliyet sınavı tarihlerini sorguluyor. Sürücü belgesi için her ayın 1'i ile 10'u arası kayıt olanların, kayıt yaptırdıkları ayın 15'inden sonra e-sınav için randevu almaları gerekmektedir. Buna göre Ehliyet sınavı ne zaman? İşte 2023 ehliyet sınavı tarihleriHer Ayın 1 ile 10 arası kayıt olanlar için geçerlidir. MEB bağlı okullarda E-Sınav'a girilmektedir. MEB tarafından başarılı kursiyer sayısına göre belirlenmektedir.Ocak 01-10 15.01.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Şubat 01-10 15.02.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Mart 01-10 15.03.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Nisan 01-10 15.04.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Mayıs 01-10 15.05.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Haziran 01-10 15.06.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Temmuz 01-10 15.07.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Ağustos 01-10 15.08.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Eylül 01-10 15.09.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Ekim 01-10 15.10.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Kasım 01-10 15.11.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.Aralık 01-10 15.12.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.