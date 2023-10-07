Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 17:27 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 17:27

Ehliyet sınavı ne zaman? 2023 ehliyet sınavı tarihi takvimi

2023 yılının son ehliyet sınavında adaylar sürücü ehliyetlerini alabilmek için yazılı sınava giriyor ve geçme notunu kazanırlarsa bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına giriyorlar. Ehliyet kursunda eğitimini tamamlayan adaylar, sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2023 yılının son ehliyet sınav tarihi ve geçme notu...

Ehliyet sınavı ne zaman? 2023 ehliyet sınavı tarihi takvimi
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Yeni ehliyet alacak ve sürücü kursuna yazılmış olan milyonlarca aday, ehliyet sınavı tarihlerini sorguluyor. Sürücü belgesi için her ayın 1'i ile 10'u arası kayıt olanların, kayıt yaptırdıkları ayın 15'inden sonra e-sınav için randevu almaları gerekmektedir. Buna göre Ehliyet sınavı ne zaman? İşte 2023 ehliyet sınavı tarihleri
Her Ayın 1 ile 10 arası kayıt olanlar için geçerlidir. MEB bağlı okullarda E-Sınav'a girilmektedir. MEB tarafından başarılı kursiyer sayısına göre belirlenmektedir.

2023 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

KAYIT TARİHİ - YAZILI SINAV TARİHİ - DİREKSİYON SINAV TARİHİ

Ocak 01-10 15.01.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Şubat 01-10 15.02.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Mart 01-10 15.03.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Nisan 01-10 15.04.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.


Mayıs 01-10 15.05.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Haziran 01-10 15.06.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Temmuz 01-10 15.07.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ağustos 01-10 15.08.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Eylül 01-10 15.09.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ekim 01-10 15.10.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Kasım 01-10 15.11.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Aralık 01-10 15.12.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

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