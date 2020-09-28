Ehliyet sınavı 2020 hangi gün ne zaman saat kaçta?

Eylihet sınavı ne zaman yapılıyor bilgisini edinmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını gerçekleştiriyor. Otomobil, kamyon, binek araç, motorsiklet, iş makinası, otobüs, minibüs, midibüs gibi tüm araçların ehliyet sınavına girmek isteyenler ehliyet sınavı ne zaman açıklamasını bekliyor. Yapılan duyurulardan sonra ehliyet sınavı ne zaman yapılıyor belli oldu. Detayları haberimizde...

28 Eylül 2020 08:44
Ehliyet sınavı 2020 hangi gün ne zaman saat kaçta?
Ehliyet sınavı araba kullanmak isteyenler tarafından müracat edilen bir sınav ve ne zaman ehliyet sınavına girileceği merak ediliyor. Ehliyet sınavına girebilmek için gereken prosedürleri yerine getirdikten sonra ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınav tarihi, Ehliyet sınavı konuları gibi durumlar bulunuyor.
Teorik eğitimlerini tamamlayan adaylar dijital ortamda sınava girebiliyor. Adayların sınav sonuçları 1 saat içerisinde belli oluyor. Ve sınavda başarılı olan adaylar yaklaşık 2-3 haftalık bir süre sonunda direksiyon sınavına da girebiliyorlar.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınavı her ayın 1'i ve 10'unda yapılır. Yazılı sınavın 1 saat içerisinde sonucunun belli olmasından sonra direksiyon sınavı için gün verilir. Bu konu için ehliyet kurslarının duyurularını takip edebilirsiniz.



EYLİYET SINAVI EĞİTİMLERİ NASIL OLACAK?

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan animasyonda, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, Gemi Adamları Kursları ve Pilot Yetiştirme Kursları fiziki düzenlenmesinden, sürücü adaylarının ve görevlilerin uyması gereken kurallar, "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.

"Kontrollü sosyal hayat", "Hep birlikte tedbir" kapsamında kurslarda atılması gereken adımlar şöyle anlatıldı:

"Kurslarda görünür yerlerde Kovid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler asılacak. Kurs girişinde ve kurum içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Başta derslikler olmak üzere kurslarda kullanılan bütün birimler, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek. Her türlü faaliyet öncesinde ve sonrasında temas edilen yüzeylerle kullanılan araç gereçler dezenfekte edilecek. Kurslarda ve araçlarda tıbbi maske, kolonya, antiseptik ve dezenfektan ürünler bulundurulacak. Herkesin tıbbı maske takması sağlanacak. Kullanılmış maskeler ağzı kapalı çöp kutularına atılacak. Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe, çay ocağı gibi yerlerde tek kullanılmış bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanılacak. Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulacak. Eğitim personelinin ve kursiyerlerin ateşi ölçülecek. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli tedbirler alınacak. Kursiyerler, ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek. Kursiyerler, uygulama eğitim alanlarına toplu olarak götürülmeyecek. Toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak. Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık, yelek gibi malzemeler kullandırılacak."

Tüm sürücü kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gönderilen talimatlarına uyulacak.

Animasyonun, koronavirüs önlemlerinin kurslarda ve sınav sırasında eksiksiz uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.



SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Kursiyerin "M" "A1" "A2" "A" "B1" "B" "D1" "D" "C1" "C" ve "F" sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması,

Kursiyerin e-sınav ücretini yatırmış olması,

Kursiyerin e-sınav randevu sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,

Kursiyerin son katıldığı e-sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması,

Sınav hakkı biten kursiyerlerin dosyası kapandığından e-sınav başvurusu için Özel MTSK müdürlüğüne yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

e-Sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır. Her sınav için yeniden düzenlenen renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK' nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

SINAV UYGULAMASI

e-Sınav uygulaması belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. Sınav başlama saatinden 15 (on beş) dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol ederek hazır hâle getirecek, herhangi bir sorun olması durumunda yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

Kursiyer sınava gelirken; renkli fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılacaktır.

EHLİYET SINAVINA GİRMEK KAÇ PARA?

Adayların teorik sınava girmek için 90 direksiyon sınavına girmek için 120 TL ödeme yapması gerekiyor.

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