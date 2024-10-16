EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur maçlarının kuraları çekildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, kura çekimi EHF'nin Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor İspanya'nın Conservas Orbe Zendal Bm Porrino, Görele Belediyespor Avusturya'nın WAT Atzgersdorf, Üsküdar Belediyespor ise Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla eşleşti.
Kupanın 3. turunda ilk maçlar 9-10 Kasım, ikinci karşılaşmalar ise 16-17 Kasım'da oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, kura çekimi EHF'nin Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor İspanya'nın Conservas Orbe Zendal Bm Porrino, Görele Belediyespor Avusturya'nın WAT Atzgersdorf, Üsküdar Belediyespor ise Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla eşleşti.
Kupanın 3. turunda ilk maçlar 9-10 Kasım, ikinci karşılaşmalar ise 16-17 Kasım'da oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.