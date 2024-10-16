EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur müsabakalarının kuraları çekildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 20:06
Son güncelleme 16 Ekim 2024 01:07
 Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur maçlarının kuraları çekildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, kura çekimi EHF'nin Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor İspanya'nın Conservas Orbe Zendal Bm Porrino, Görele Belediyespor Avusturya'nın WAT Atzgersdorf, Üsküdar Belediyespor ise Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla eşleşti.

Kupanın 3. turunda ilk maçlar 9-10 Kasım, ikinci karşılaşmalar ise 16-17 Kasım'da oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery