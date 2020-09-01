EHF Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının rakipleri belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sezon ilk kez düzenlenecek EHF Avrupa Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri için EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi.



EHF Avrupa Kupası 2. turda erkeklerde Spor Toto ve Antalyaspor, kadınlarda ise Muratpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rakipleri belirlendi.



Kupanın 2. turunda Kovid-19 nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbalar oluşturuldu. 3 bölgeye ayrılan ve 38 takımın mücadele edeceği erkekler EHF Avrupa Kupası 2. turunda mücadele edecek Spor Toto ve Antalyaspor kura çekimine 2. bölgede 2. torbadan katıldı.



Spor Toto, Sırbistan ekibi HC Zeleznicar 1949 ile eşleşirken, Antalyaspor, Yunanistan takımı AC Diomidis Argous ile eşleşti.



Bu turda ilk maçlar 14-15 Kasım'da, rövanşları ise 21-22 Kasım'da oynanacak.



- Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. tur



Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda ise mücadele edecek Muratpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ise İtalya ekipleriyle eşleşti. 2 bölgeye ayrılan ve 18 takımın mücadele edeceği kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda Muratpaşa Belediyesi 2. bölge 1. torbadan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 2. bölge 2. torbadan kura çekimine katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalyan ekibi SSV Brixen Südtirol ile Muratpasa Belediyesi ise bir diğer İtalyan ekibi PF Cassano Magnago ile mücadele edecek.



İlk maçlar 10-11 Ekim'de, rövanşları ise 17-18 Ekim'de oynanacak.



