'Eğitimli sporcular yetiştirmenin çabası içerisindeyiz'

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, sporcularının sadece sportif başarısına bakılmasını istemediklerini belirterek, "Çocuklarımızın, toplumsal değerleri ve en önemlisi eğitimlerini önde tutmalarını istiyoruz." dedi.Ordu'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası için kente gelen gelen Çebi, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Ordu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.Merkezde kalan sporcularla bir araya gelen Çebi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'ten bilgi aldı.Çebi, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'daki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin başta güreş olmak üzere birçok branştan sporcuya ev sahipliği yaptığını söyledi.Kamp eğitim merkezinde kalan sporcuların ağırlıklı olarak altyapıya dayalı olduğunu belirten Çebi, sporcuların kaliteli antrenörler eşliğinde Türk sporuna kazandırıldığını vurguladı.Ordu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nden şimdiye kadar çok başarılı sporcuların çıktığına dikkati çeken Çebi, bu sporcuların başında Recep Kara'nın geldiğini aktardı.Çebi, Ordu'nun son yıllarda başarılı güreşçiler çıkardığını kaydederek, "Bundan dolayı Karadeniz insanı ve özellikle de Ordulular, güreş sporuna çok yatkın. Güreşe olan ilgi fazla oldukça başarı da gelmeye devam ediyor." diye konuştu.Genç sporcuları her zaman desteklemek gerektiğine işaret eden Çebi, "Elimizden geldiği kadar genç kardeşlerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Ordu'dan daha iyi sporcu çıkarabilmek için gayret ediyoruz. Hem ahlaki hem de toplum değerleri sağlam sporcular yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.Bir sporcunun sportif başarısının yanı sıra vatan ve bayrak sevgisinin ön planda olması gerektiğine vurgu yapan Çebi, "Bunlar birleştiği zaman o sporcu sadece şampiyon olmaz, efsane olur ve gönüllerin şampiyonu olur." değerlendirmesinde bulundu.Çebi, tüm eğitim merkezinde kalan sporculara sürekli telkinlerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Biz sporcularımızın sadece sportif başarısına bakılmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın, toplumsal değerleri ve en önemlisi eğitimlerini önde tutmalarını istiyoruz. Bizler şampiyon değil, eğitimli sporcular yetiştirmenin çabası içerisindeyiz."Mustafa Genç de Çebi'ye ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Eski milli sporcumuz tecrübelerini sporcularımızla ve bizlerle paylaştı. Şimdi kendisi çok önemli bir görevde. İnşallah bundan sonra kendisinden farklı şekilde destek almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.