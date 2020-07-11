"Eğer imkan varsa Arda Turan'ı takıma isteriz!"

Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, açıklamalarda bulundu. Koçak, "Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz." dedi.

, Fotoğraf; AA
'Eğer imkan varsa Arda Turan'ı takıma isteriz!'
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11 Temmuz 2020 18:00
Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.

"Sorunlar için çözüm olmaz"

Tecrübeli hoca TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz." 



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