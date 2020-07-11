'Eğer imkan varsa Arda Turan'ı takıma isteriz!'

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.



Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.



"Sorunlar için çözüm olmaz"



Tecrübeli hoca TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:



"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."



