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"Eğer House bir yıldız olsaydı, NBA bu kararı vermezdi" iddiası!

The Washington Post'tan Ben Golliver'e göre, Houston Rockets, NBA'in Danuel House'a yönelik soruşturmasında, bir kadın çalışanın Disney kampüsündeki otel odasına girmesine izin verdiği iddialarının ortasında "gafil avlanmış" olarak görülüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Washington Post'tan Ben Golliver'e göre, Houston Rockets, NBA'in Danuel House'a yönelik soruşturmasında, bir kadın çalışanın Disney kampüsündeki otel odasına girmesine izin verdiği iddialarının ortasında "gafil avlanmış" olarak görülüyor.

Golliver, durumu bilen bir kişinin şunları söylediğini aktardı:

"NBA, güvenlik nedenleriyle masum olduğu kanıtlanana kadar House'a suçlu muamelesi yaptı. Güvenlik algılarını her şeyden daha öncelikli hale getiriyorlar. NBPA ellerinin bağlı olduğunu hissediyor. Sendika yasal süreçten veya suçluluk varsayımından bahsettiğinde, NBA hemen 'Güvenlik, emniyet, emniyet' diyor. Bir sınır veya denge olması gerekir."

Rockets, Batı Konferansı yarı final serisinde, Los Angeles Lakers'a karşı 3-1 geride bulunuyor.

Golliver, House'a yakın olan ve soruşturma hakkında doğrudan bilgisi olan bir kişinin şunları söylediğini aktardı:

"Eğer yıldız bir oyuncu olsaydı, NBA bu işi bu şekilde halledemezdi. Birinden ibret almamızı istiyorlar."

House, 3. maçtan önce askıya alınmıştı. The Athletic'den Shams Charania'ya göre, iddia edilen olay Salı günü gerçekleşmişti ve Rockets'ı kısa bir karantina dönemine zorlamıştı.

House, Orlando balonunu terk etti ve Rockets ne yaparsa yapsın geri dönemeyecek.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in ilk olarak bildirdiği üzere, söz konusu kadın, Orlando bubble'ının içinde, koronavirüs testi ile ilgilenenler arasında yer alıyor.


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