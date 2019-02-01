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"Eğer Fenerbahçe şimdi Slimani'yi de devreye sokarsa..."

Fenerbahçe'nin 3.5+1 yıllığına Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, duygularını "Ağlayacak gibiyim" sözleriyle dile getirdi. Gürcan Bilgiç'in değerlendirmeleri şu şekilde oldu

Kaynak: Sabah
'Eğer Fenerbahçe şimdi Slimani'yi de devreye sokarsa...'
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01 Şubat 2019 09:39
F.Bahçe'de yılan hikâyesine dönen Tolgay Arslan transferi mutlu sonla bitti... Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan transfer etti.

'DOĞRU YERDEYİZ'

F.Bahçe'nin sosyal medya hesabı, Tolgay transferini ilginç bir video ile duyurdu. Videoda yer alan WhatsApp üzerinden 'Bizim Takım' isimli grup konuşmasında Tolgay yeni kişi olarak eklendi. Ardından F.Bahçeli futbolcular, gurbetçi oyuncuya 'Hoş geldin' mesajı yazdı. Bir diğer yeni transfer Serdar Aziz'in de 'Hoş geldin, doğru yerdeyiz" diye mesaj atması dikkat çekti.

SORU-CEVAP

Gürcan Bilgiç: Doğru mevkilere iyi oyuncular

F.Bahçe'nin yenilerini değerlendirir misiniz?

Dikine oynamak isteyen bir takım için gerekli olan becerili oyuncusu yoktu F.Bahçe'nin. Tolgay, pas kalitesi ile ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. Takımın tempo problemini ise Moses-Zajc ikilisi giderecek. Başkan Koç, "Gelecek senenin de planını yapıyoruz" derken Sadık ve Serdar transferlerini gerçekleştirdi.

Skrtel ve Neustader'in sözleşmesi bitiyor çünkü. Doğru mevkilere, iyi oyuncular aldılar. Şimdi iş; Yanal'ın onları kadroya ve oyuna doğru monte etmesine kaldı. İki sezondur bekleyen takımken şimdi tehdit eder hale geldiler. Eğer Slimani'yi de devreye sokarlarsa keyifli maçlar izletirler.



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