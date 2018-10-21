Eğer bugün Rizespor kazanırsa, Fenerbahçe...

Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Sivas deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı, 2 puan daha bıraktı.
7 puanla küme düşme hattında yer alan 16. Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u mağlup etmeyi başarırsa, 15. sıradaki Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak.
Bu gerçekleşirse, Kanarya kendisini bir anda düşme hattının içinde bulacak.
Süper Lig'de puan durumu...
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7 puanla küme düşme hattında yer alan 16. Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u mağlup etmeyi başarırsa, 15. sıradaki Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak.
Bu gerçekleşirse, Kanarya kendisini bir anda düşme hattının içinde bulacak.
Süper Lig'de puan durumu...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın