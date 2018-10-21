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Eğer bugün Rizespor kazanırsa, Fenerbahçe...

9 haftanın sonunda topladığı 9 puan ve attığı 6 gol ile küme düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde yer alan Sarı-Lacivertliler, lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcını geçiriyor.

Eğer bugün Rizespor kazanırsa, Fenerbahçe...
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21 Ekim 2018 11:54
Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Sivas deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı, 2 puan daha bıraktı.

7 puanla küme düşme hattında yer alan 16. Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u mağlup etmeyi başarırsa, 15. sıradaki Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak.

Bu gerçekleşirse, Kanarya kendisini bir anda düşme hattının içinde bulacak.

Süper Lig'de puan durumu...


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