DONK ETTİ

YENİLER İMZA ATIYOR

Galatasaray, Trabzonspor maçını pazar günü değil cumartesi akşamı kazandı. Son taktik çalışma için Florya'ya gelen futbolcular, o sırada ikinci yarısı devam eden Başakşehir- Erzurum maçını izlemeye başladı. 1-0 önde olan Başakşehir'in gol yemesi için totemler yapıldı ve Egemen Korkmaz'ın skoru 1-1'e getiren golü Florya'da coşkuyla karşılandı. Kaptanlar Selçuk ile Muslera takım arkadaşlarını o an Trabzonspor maçına motive etti ve kafalarda 3 puan alındı. Sarı-kırmızılılar sahada da sonuca gitmesini bildi. Soyunma odasında yabancı oyuncular telefonlarından açtıkları müzikle dans edip kutlamalar yaptı. Galibiyet pozu ile de camiaya mesaj yollandı.Trabzon'u 3-1 yenen G.Saray'da sınıfta kalan tek isim Donk oldu. Terim, Rodallega'nın golünde faturayı, "Hep geri kaçıyor'' dediği Hollandalı'ya kesti. Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünün alternatifi artık Selçuk olacak. Donk 5 maç süre alamazsa sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devre dışı kalacak.Galatasaray'ın devre arasında aldığı Luyindama, Semih, Emre Taşdemir, Diagne ve Mitroglou bugün 14.00'te TT Stadı'nda imza atacak. Törene başkan Mustafa Cengiz de katılacak.