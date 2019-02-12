Galatasaray, Trabzonspor maçını pazar günü değil cumartesi akşamı kazandı. Son taktik çalışma için Florya'ya gelen futbolcular, o sırada ikinci yarısı devam eden Başakşehir- Erzurum maçını izlemeye başladı. 1-0 önde olan Başakşehir'in gol yemesi için totemler yapıldı ve Egemen Korkmaz'ın skoru 1-1'e getiren golü Florya'da coşkuyla karşılandı. Kaptanlar Selçuk ile Muslera takım arkadaşlarını o an Trabzonspor maçına motive etti ve kafalarda 3 puan alındı. Sarı-kırmızılılar sahada da sonuca gitmesini bildi. Soyunma odasında yabancı oyuncular telefonlarından açtıkları müzikle dans edip kutlamalar yaptı. Galibiyet pozu ile de camiaya mesaj yollandı.
DONK ETTİ
Trabzon'u 3-1 yenen G.Saray'da sınıfta kalan tek isim Donk oldu. Terim, Rodallega'nın golünde faturayı, "Hep geri kaçıyor'' dediği Hollandalı'ya kesti. Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünün alternatifi artık Selçuk olacak. Donk 5 maç süre alamazsa sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devre dışı kalacak.
YENİLER İMZA ATIYOR
Galatasaray'ın devre arasında aldığı Luyindama, Semih, Emre Taşdemir, Diagne ve Mitroglou bugün 14.00'te TT Stadı'nda imza atacak. Törene başkan Mustafa Cengiz de katılacak.
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DONK ETTİ
Trabzon'u 3-1 yenen G.Saray'da sınıfta kalan tek isim Donk oldu. Terim, Rodallega'nın golünde faturayı, "Hep geri kaçıyor'' dediği Hollandalı'ya kesti. Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünün alternatifi artık Selçuk olacak. Donk 5 maç süre alamazsa sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devre dışı kalacak.
YENİLER İMZA ATIYOR
Galatasaray'ın devre arasında aldığı Luyindama, Semih, Emre Taşdemir, Diagne ve Mitroglou bugün 14.00'te TT Stadı'nda imza atacak. Törene başkan Mustafa Cengiz de katılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın