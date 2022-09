Egemen Güven: 'EuroLeague kupasını alınca 'Üç üç üç' dedik!'

Anadolu Efes'in yıldız pivotu Egemen Güven, yeni EuroLeague sezonu öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.



Yeni sezondaki hedeflerini aktaran Egemen, "Geçen sezon devre arasında geldim ve EuroLeague şampiyonluğu nasip oldu bana da. Bu sezon da her kupaya talibiz. Her kupayı almak istiyoruz. Çünkü, Anadolu Efes çok büyük bir camia. Anadolu Efes, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefler." ifadelerini kullandı.



Bu yaz yapılan transferleri de değerlendiren yıldız oyuncu, "Takımda değişimler normaldir. Gerçekten gelen oyuncular çok değerli ve kıymetli isimler. Çok başarılı olacağız yine." açıklamasını yaptı.



"SOYUNMA ODASINDA 'ÜÇ ÜÇ' DEDİK!"



EuroLeague'de son olarak 32 sene önce bir takımın üst üste üç şampiyonluk kazandığını belirtmemiz üzerine Egemen, "Geçen sene biz EuroLeague şampiyonu olduktan, takımca kutladığımız zaman herkes 'Üç üç üç' diyordu. Daha ikinci şampiyonluk kutlamasında üçüncü şampiyonluğun hedeflerini koyduk. Bu sezon da kupayı alıp tarih yazacağız." dedi.



"ANADOLU EFES'TE ARKADAŞLIK HARİKA"



Takımdaki yeni oyuncuların adaptasyon sürecini sorduğumuz Egemen, "Yeni gelen isimler çok çabuk adapte oldu. Çok güzel bir ortamımız, arkadaşlığımız var. Elbet kendi içlerinde başka bir ülke, dil, kültür, şehir zorluğu vardır ama Anadolu Efes'in sunduğu imkanlar ve takım içindeki arkadaşlık ile bu zor süreç kolaylaşıyor." cevabını verdi.



"ŞUTUMU DAHA ÇOK GELİŞTİRDİM"



Bireysel hedefleriyle ilgili gelen sorumuzu Egemen, "Takım hedefleri kupa ise bireysel hedefim de kupa. Her kupa mücadelesinde takıma katkı sağlamak ve bunun için mücadele etmek." sözleriyle cevapladı.



Her geçen sezon kendini geliştirdiğini aktaran yıldız pivot, "Daha özgüvenli hissediyorum kendimi önceki senelere göre. Şutumu daha da geliştirdim. Daha çok geliştirmem gereken şeyler var. Her sezon üstüne koyarak devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



"İSTER 10 SANİYE, İSTER 40 DAKİKA!"



"Ben kendimi her zaman hazır hissediyorum." diyen Egemen, "Geçen sezon EuroCup'ta da oynadım, orada kendimi kanıtladım, iyi işler çıkardım. EuroLeague tabii ki en üst seviye. Burada mücadele, kadro derinliği daha farklı. Ben her zaman hazırım, ister 10 saniye, ister 40 dakika her işe hazırım. Sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.



"TARAFTARA TAKIM OLARAK İNANAMIYORUZ!"



Anadolu Efes taraftarlarına da mesaj gönderen Egemen, "Anadolu Efes'in sosyal medya hesaplarını takip ediyorum. Bu maç 'kapalı gişe', sonraki maç 'kapalı gişe', bir sonraki maç 'kapalı gişe' Gerçekten takım halinde şaşırmıştık. 15 bin küsür kişi geliyor. Gerçekten müthiş bir olay. Taraftarın desteğini her yerde hissediyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonlukta onlar da çok büyük katkı sağladılar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



'BACK TO BACK' KAHRAMANLARI ANLATIYOR









