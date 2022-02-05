Egehan Has: "Twitterdan öğrendim"

Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtlü paylaşımı nedeniyle gönderilen genç oyuncu Egehan Has ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Egehan Has: 'Twitterdan öğrendim'
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05 Şubat 2022 00:34
Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtlü resimli paylaşımı nedeniyle gönderilen genç oyuncu Egehan Has TV100'e konuştu.

Genç oyuncu yaptığı açıklamada Eskişehirspor'dan gönderildiğini twitter'dan öğrendiğini belirterek, "Eskişehirspor'dan kovulduğumu twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi." açıklamasını yaptı.

Egehan Has Galatasaraylı bir Genel Kurul üyesinden altyapıya davet aldığını belirterek, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. Galatasaray'a gelmek ister misin? diye sordu. Neden istemeyeyim dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim." diye konuştu.

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