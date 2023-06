Egehan Arna: ''Türk oyuncular çok çalışıyor, buna inanın''

Anadolu Efes forması giyen Egehan Arna, Pınar Karşıyaka maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İyi oynayıp şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Egehan Arna, "Sezon genelinde her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bütün hedeflerimize ulaşamadık ama kupayla bitirmek çok önemliydi. Çok zor bir deplasmana geldik. Play-off'ların başıyla çok iyi bir takım olduk. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi oynadık ve şampiyonluğa ulaştık." dedi.



Türk oyuncular olarak çok çalıştıklarını belirten Egehan Arna, ''Her zaman eleştiriler oluyor bizim işimiz bunlara kulak asmayıp devam etmek. İyi sezonlar, kötü sezonlar her zaman olabiliyor. Unutmasınlar, biz de insanız, üstüne koyarak devam etmek zorundayız. Türk oyuncular sıkıntılar yaşadık ama bu kadar kaliteli oyuncuların arasında her zaman iyi performans vermemiz kolay değil. Çok çalışıyoruz. İnsanlar buna inansın. Play-off'larda bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kısa sürelerde çok iyi katkı verdiğimizi düşünüyorum. Bir şekilde eleştirilere de ufak bir cevap verdiğimizi düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.





