Ege takımları için Süper Lig tehlikesi

Spor Toto Süper Lig'de Altay ve Göztepe, son 8 haftaya düşme hattında girerken Ege futbolu tarihinde ilk kez en üst ligde temsilcisiz kalma tehlikesi yaşıyor. Lige geçen sezon 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 29 puanla 17., Göztepe ise 27 puanla 18. sırada. İzmir'in iki köklü kulübü düşerse Ege futbolunun seneye Süper Lig'de hiçbir takımla temsil edilmeme ihtimali oldukça yüksek.



EN ÇOK ALTAY LİGDE KALDI



1959 yılından beri düzenlenen Süper Lig'de Altay 42, Göztepe 30 sene yer aldı. İzmir ekiplerinin olmadığı yıllarda bile en az 1 Ege takımı ligdeydi. Şu an 3. Lig'de bulunan Karşıyaka 16 sezon bulunduğu Süper Lig'e 1996 yılından beri hasret. Altınordu ve İzmirspor 10'ar sezon Süper Lig'de kaldı. Yerini Bucaspor 1928'in aldığı Bucaspor, tek sezon Süper Lig heyecanı yaşadı.



GÖZ-GÖZ'E MUCİZE GEREK



Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Göztepe'nin ligde kalma şansı oldukça zayıf gözüküyor. Bitime 8 hafta kala 27 puanla, kümede kalma barajında yer alan Giresunspor'un 8 puan gerisinde yer alan İzmir ekibi, ikili averajda gerisinda hem Altay, hem de Giresunspor'a karşı dezavantajlı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 8 haftada ligde kalmak için kazanıp rakiplerinin ise takılmasını bekleyecek.



DENİZLİ ZİRVEDE



Ege takımlarından geçen sezon küme düşen Denizlispor, Süper Lig'de 21, 2019'da lige veda eden Akhisar 7, 2013'te düşüp amatöre kadar gerileyen Manisaspor 6 sezon geçirdi. Tarih olan Aydınspor, 1993'e kadar 3 yıl o dönem adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de mücadele etti. Balıkesirspor ise toplam 2 sezon Süper Lig'de kaldı. İzmir takımlarının Süper Lig'de yer almadığı 1983-1984 ve 2000-2001 sezonlarında Ege'yi ligde Denizlispor temsil ederek önemli bir misyon yüklenmişti.



BİR SEZONDA 4. HOCA



18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Altay ise teknik direktör istikrarını bir türlü sağlayamadı. Mustafa Denizli ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın li beyazlıardından son olarak takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getirdi. Cumartesi günkü Antalyaspor maçıyla ilk kez kulübede yer alacak Kaloğlu, rakibi Giresunspor ile aradaki 6 puanlık farkı eritip zoru başarmak istiyor.



KORKUTAN TABLO



Bu sezon düşme korkusunu yakından hisseden Göztepe ve Altay, Süper Lig'de birlikte yer aldıkları son 2 sezonda da beraber küme düştü. Ligde 1999-2000 sezonunda yıllar sonra buluşan İzmir'in ezeli rakiplerinden Altay sezonu 37 puanla 16'ncı, Göz-Göz ise 26 puanla 17'nci bitirip küme düştü. 2 yıl sonra 2002- 2003 sezonunda tekrar Süper Lig'de bir araya gelen iki takımın kaderleri yine değişmedi. Altay sezonu 35 puanla yine 16., Göztepe de 26 puanla 17. sırada bitirip el ele lige mendil salladı. O tarihten sonra amatör kümeye kadar düşen Göztepe'nin Süper Lig'e dönebilmesi 14 yıl, 3. Lig'e kadar gerileyen Altay'ın ise 18 yıl sürdü. Bu sezon 18 yıl sonra ligde buluşan İzmir'in iki ekibi yine beraber düşme korkusu yaşıyor.





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