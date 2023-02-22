Ege futbolunda Taner Savut yası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Spor Toto Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un İzmirli Sportif Direktörü Taner Savut'tan 15 gün sonra acı haber gelmesi, Ege'nin tüm futbol kulüplerini yasa boğdu. Felaketin ilk gününden beri bir mucize bekleyen Savut'un ailesi ve sevenleri, binanın enkazı kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan talihsiz spor adamının cenazesini Adana'da buldu. Başka bir aile tarafından kendi cenazeleriyle karıştırılıp Adana'ya götürüldüğü öğrenilen Taner Savut'un naaşını parmağındaki yüzükten teşhis eden ailesi, DNA testinin ardından acı haberi duyurdu.

Futbola 12 yaşında İzmirspor altyapısında başlayıp bu kulüpte profesyonelliğe geçtikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 10 Ağustos 1974 doğumlu Savut'un 48 yıllık başarılarla dolu yaşamı, Hatay'daki felakette son buldu. Depremin yıkılan yapılarından olan aynı bina, Hatayspor'un felaketten 1 gün önce Kasımpaşa maçında 90+7'nci dakikada galibiyet golünü atan Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan sonra Savut'a da mezar oldu. Savut'un vefatının ardından Ege kulüpleri taziye mesajları yayınlarken ilk kulübü İzmirspor, "Ülkemizi yasa boğan ve 11 ilimizi etkisi altında bırakan deprem felaketinden maalesef kahreden haberi almış bulunmaktayız. Eski futbolcumuz ve mahallemizin çocuğu Taner Savut hocamızın vefat haberi camiamızı yasa boğmuştur. Başımız sağ olsun. Hizmetleri unutulmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Taner Savut'un futbolcu olarak 1999-2000 sezonunda forma giydiği eski kulüplerinden Göztepe, "Bir dönem kulübümüzde de forma giymiş olan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayınladı.

Savut'un bu sezona kadar sportif direktörlüğünü yaptığı 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü, "Arkadaşımız, ağabeyimiz, canımız, Taner Savut kaptanımızın hayatını kaybettiği haberini derin ve tarifsiz bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Taner Savut kaptanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Taner kaptan" ifadelerini kullandı. Altay, Altınordu, Menemen FK, Bucaspor 1928, Fethiyespor gibi birçok kulüp de Savut için taziye mesajları yayınladı.

Futbolcu olarak 18 yıl boyunca İzmirspor, Fenerbahçe, Siirtspor, Göztepe, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydikten sonra sportif direktörlüğe başlayan Taner Savut, görev aldığı kulüplerde birçok başarı yaşadı. Alanyaspor'un 2'nci Lig'den Süper Lig'e yükselip kalıcı başarıyı yakaladığı sürecin mimarlarından olan Savut, 2020-2021 sezonunda göreve başladığı Manisa Futbol Kulübü'nde 2'nci Lig'de namağlup şampiyonluk yaşadı. Manisa ekibi Türkiye'de profesyonel liglerde namağlup şampiyonluğa ulaşan üçüncü takım olurken, 29 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Şampiyonluğun ardından ayrılıp geçen sezon içinde yeniden Manisa FK'ya dönen Savut, bu sezon ise Süper Lig'de Hatayspor'da görev almıştı. Savut, futbolculuk döneminde Sakaryaspor'da oynarken 7 Eylül 2002'de Sivas deplasmanı yolunda kafile otobüsünün kaza yapmasıyla 6 arkadaşını kaybetmiş, kendisi de ölümden dönmüştü.