Ege ekiplerinin 3'üncü Lig'de cumartesi mesaisi

TFF 3. Lig'de ikinci hafta heyecanı 14 Eylül Cumartesi oynanacak maçlarla devam ederken, Kuşadasıspor stat bakımı nedeniyle evinde oynayacağı maçı Tire'de Artvin Hopaspor'a karşı yapacak.



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Kuşadasıspor 14 Eylül Cumartesi 1 puanlı Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Taraftarların ulaşımı için ücretsiz otobüs kaldırılacağı bildirildi. 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 mağlup olan Tire 2021 FK, 16.30'da Silivrispor deplasmanında zafer arayacak.



3'üncü Grup'ta sezona evinde Aliağa FK'ya 2-0 yenilerek başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 19.00'da Çankayaspor deplasmanında galibiyet mücadelesi verecek. 4'üncü Grup'ta evinde Bergama Sportif'i 3-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Denizlispor, 16.30'da Bursa Nilüfer FSK deplasmanına 2'de 2 hedefiyle çıkacak. Ligin ilk haftasından eli boş ayrılan Bergama Sportif ise Bornova Aziz Kocaoğlu'nda 19.00'da başlayacak randevuda Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek.









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