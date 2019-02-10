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Ege derbisi Denizlispor'un

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Ege derbisinde Denizlispor, Altınordu'yu tek golle devirdi ve yoluna devam etti.

Kaynak: Sporx.com
Ege derbisi Denizlispor'un
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10 Şubat 2019 21:04
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçında Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Denizlispor oldu.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Burak Çalık kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Denizlispor puanını 46'a yükseltirken, Altınordu 35 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. Altınordu, Gazişehir Gaziantep'i ağırlarlayacak.

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