Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçında Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Denizlispor oldu.
Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Burak Çalık kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Denizlispor puanını 46'a yükseltirken, Altınordu 35 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. Altınordu, Gazişehir Gaziantep'i ağırlarlayacak.
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Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Burak Çalık kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Denizlispor puanını 46'a yükseltirken, Altınordu 35 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. Altınordu, Gazişehir Gaziantep'i ağırlarlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın