Ege'den Göztepe'ye duygusal veda

Göztepe'de futbola başlayan ve çeşitli yaş kategorilerde 14 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten golcü Ege Özkayımoğlu kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Göztepe'den yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ve Ege Özkayımoğlu arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Akademimizden yetişen, A Takım ve akademi tüm yaş gruplarında 14 yıl boyunca şanlı formamızı terleten Ege'ye, hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Ege" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Ege Özkayımoğlu da yayınladığı mesajında Göztepe'ye veda etti. Özkayımoğlu, "Renklerine doğduğum, hayallerini kurduğum ve mahallesinde büyüdüğüm Göztepe'den ayrılma kararı aldığımı ve kulübüme bu isteğimi belirtip karşılıklı anlaşarak sözleşmemi fesih ettiğimizi paylaşmak istiyorum. 9 yaşında büyük bir sevinçle içeri çocuk olarak girdiğim Gürsel Aksel'in tesislerinden bugün 22 yaşında, geldiği günden bu yana her zaman armaya yakışır olarak mücadele etmeye çalışan bir evlat olarak çıkıyorum. Küçücük bir çocuk iken Göztepe'nin maçlarına giden, takımını destekleyen bir minik taraftarken bir anda bu güzel takımın bir profesyonel oyuncusu oldum, altyapının her kademesinde forma giydim, genç milli takımlara gittim, Süper Lig'de forma şansı buldum. Birçok değerli ve küçükken tribünden izlediğim oyuncularla oynadım, gol atma sevinci yaşadım, kaptanlık pazubandı da taktım" dedi.



"ÇOK ŞEY BAŞARMIŞ EGE OLARAK GERİ DÖNECEĞİM''



Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Ege sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bu camia altında olan her anımdan dolayı çok onurlu ve gururluyum. Bu çatı altında bana altyapıdan A takıma kadar olan hikayemdeki bütün hocalarıma, personelimize, bütün takım arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan aileme çok teşekkür ederim, hiç birinizin hakkını ödeyemem. En büyük teşekkürüm ise şanlı Göztepe taraftarına. Hayatımdaki en mutlu ve en kötü dönemlerimde yanımdaydınız, bana her zaman sahip çıktınız. Göztepe'nin ne anlama geldiğini, altında ne kadar büyük bir ağırlığının olduğunu bana öğrettiniz, beni bir kardeşiniz gibi sevdiniz, ben de aynı babamın yaptığı gibi her yerde Göztepe'nin hakkını sonuna kadar korudum ve bunun için savaştım. Formanın ağırlığını bildim, onurla üzerimde taşıdım. Buraya elbet bir gün çok şey başarmış, çok iyi bir konuma gelmiş bir Ege olarak gelip bayrağı teslim alacağımın sözünü veriyorum. Benim bu satırlara sığmayacak kadar hikayem var burada. O yüzden beni seven sevmeyen, Göztepe'nin her bir bireyine hakkım sonuna kadar helaldir, kendinize iyi bakın."