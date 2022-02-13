Ege'de puanlar kardeş payı!

1. Lig'in iki Ege takımı olan Manisa FK ile Menemenspor'un maçında puanlar paylaşıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ege'de puanlar kardeş payı!
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13 Şubat 2022 15:35
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile NasaDoge Menemenspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Manisa FK, Ognjen Ozegovic'in 50. dakikadaki golüyle öne geçti. Menemenspor bu gole 79. dakikada Ahmet Sagat ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Menemenspor 27, Manisa FK ise 29 puana yükseldi.

Manisa FK, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Menemenspor ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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