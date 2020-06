Efsanevi nişancı Uzi, emekliye ayrıldığını duyurdu

League of Legends'ın en iyi oyuncularından birisi olarak gösterilen, RNG'nin efsane nişancısı, Jian Uzi" Zi-Hao emekliye ayrıldığını duyurdu.



Bir efsanenin daha espor arenasından çekilmesine, bir yıldızın daha kaymasına şahit olduk geçtiğimiz saatlerde. Birkaç gün önce, 2020 Yaz Mevsimi'ni Royal Never Give Up bünyesinde geçirmeyeceği kesinleşen Uzi, sağlık sebepleri ile profesyonel oyunculuktan emekli oldu.



Uzun süren antremanlar ve duraksız çalışma takvimi nedeniyle Uzi'nin kolları, omuzları ve bileklerinde sıkıntılar meydana geliyordu. Bir keresinde, kontrol amaçlı gittiği doktorunun kendisine, 40-50 yaşlarında bir adamın kollarına sahip olduğunu söylediğini belirtmişti.



Sağlık sorunları sadece kolları ile de sınırlı kalmadı. Emekliye ayrıldığını söylediği paylaşımında kronik stres, obezite, düzensiz beslenme, geç saatlere kadar durma ve diğer sebeplere dayalı olarak kendisine tip 2 diyabet teşhisi konulduğunu da belirtti.



Dört yıldır bünyesinde mücadele verdiği Royal Never Give Up organizasyonu da Uzi'nin emekliye ayrılmasından sonra Twitter üzerinden eski oyuncularını şu sözlerle uğurladı:



"Emekliliğinde bile Uzi hala RNG ailesinin önemli bir üyesi. Gelecekteki uğraşlarında onu desteklemek için elimizden eglen her şeyi yapacağız. Ayrıca iyileşme sürecindeki yolculuğunda da kendisinin yanında olacağız."



8 yıllık, başarılarla dolu bir kariyerin ardından Çin'in süperstarını artık sahalarda göremeyeceğiz. Dünya'nın en iyi oyuncusu dendiğinde akla Faker ile birlikte gelen iki isimden birisi olan Uzi'nin oyunculuk devri kapandı. 2018'de MSI'ı kazanarak ilk majör uluslararası başarısını elde etse de devlerin sembolü olan Worlds kupasını hiçbir zaman kaldıramadı.



Kaynak: 5Mid