Duke Üniversitesi'nin efsanevi koçu Mike Krzyzewski'nin emeklilikten çıkıp NBA'e danışman olarak katılacağı bildirildi.



NBA, Division I kolej seviyesinde tüm zamanların en çok galibiyet alan koçu olan Hall of Fame üyesi Krzyzewski'nin ligin basketbol operasyonları için yeni özel danışmanı olduğunu duyurdu. Coach K'in önümüzdeki hafta, ligin Chicago'daki genel menajerler toplantısında yer alacağı belirtildi.



NBA, Krzyzewski'nin "lig ofisine, NBA takım yöneticilerine ve ligdeki diğer liderlere basketbolla ilgili birçok konuda danışmanlık sağlayacağını" söyledi.



Koç K, beş ulusal şampiyonluğun ardından 2021-22 sezonu sonunda emekli olmuştu. Krzyzewski, Division I seviyesinde 1.202 galibiyet almış, 13 kez Final Four'a katılmış ve 101 kez NCAA turnuva maçı kazanmıştı.





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