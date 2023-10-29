29 Ekim

"Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı

Trabzon'da gerçekleştirilen "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası' başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 22:40
Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nce, Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda organize edilen turnuva başladı.

Turnuvada daha önce Trabzonspor'da forma giymiş başta Ibrahima Yattara, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan, Orhan Çıkrıkçı olmak üzere bir çok efsane isim yer aldı.

Turnuvanın ilk gününde oynanan müsabakalarda Necati Özçağlayan'ın yönettiği "parçalı formalı" takım, Turgay Semercioğlu'nun yönettiği "beyaz formalı" takımı 7-2 yenerek finale ilk yükselen takım oldu.

Ali Kemal Denizci'nin yönettiği "çubuklu formalı" takım, Bekir Barçın'ın yönettiği "bordo formalı" takımı 4-3 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

Karşılaşma sırasında İskender Eroloğlu, yaşadığı sakatlık sonrası tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldü.

Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yattara, yeniden Trabzonspor forması ile sahaya çıkmatan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bordo-mavili formayı her giydiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Yattara, şöyle devam etti:

"Özellikle bu şehre dönünce çok güzel şeyler hatırlıyorum. Bu şehri, bu formayı özledim. Ben her zaman Trabzonsporluyum, bu hiçbir zaman değişmeyecek. Eski takım arkadaşlarımla, bizden de eski abilerimizle oynamaktan gerçekten çok mutlu oluyorum, her zaman onlarla top oynamak istiyorum. O yüzden burada ne zaman böyle bir organizasyon yapılsa koşarak geliyorum."

Turnuva yarın akşam oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery