Efsaneler Gamerz'da buluşuyor

Counter Strike'ın 2 efsanesi Gamerz 2. sezonda rakip takımların başlarında koç olarak yer alacak!


Oyunun, ismi duyulduğunda en farklı duygular yaşatan 2 oyuncusu; 2 yıl önce XANTARES; ile HTC 1v1'de karşılaşıp İsmailcan'dan övgüyle bahseden, bir nesli frag videolarıyla büyüten SK Gaming'in efsanesi Abdisamad "SpawN" Mohamed ve fnatic formasıyla dünyanın ilk Major turnuvasını kazanan Jonatan "Dewilwalk" Lundberg, önümüzdeki sezon Gamerz'da rakip olacak! SpawN mavi takımın, Dewilwalk ise kırmızı takımın koçu olarak görev yapacak!

5 Mart'ta başlayıp 1 hafta süreyle devam edecek olan Gamerz S2'de Avrupa'nın en çok gelecek vadeden yeteneklerinden takımlar kurulup yarıştırılacak. Kazanan ekip hayallerine ulaşıp Gamerz ile fnatic arasındaki anlaşmaya göre fnatic'in yeni akademi takımı olacak! Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu anlamlı turnuvada takımların başında çok değerli isimler göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler!

Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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