Efsane sporcu hayatını kaybetti

Eskişehir'de uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden, 12 gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan milli sporcu Kızanlı, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.Eskişehir'de boks camiasında günümüzde hala başarılı öğrenci ve antrenörler yetiştirmiş olan Reşat Kızanlı'nın, cenazesi bugün (18 Nisan Cumartesi) Eskişehir Asri mezarlığında toprağa verildi.Reşat Kızanlı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.Kızanlı'nın vefatı sonrası Türkiye Boks Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyonun mesajında "Eski Milli Takım Antrenörlerimizden ve eski Milli Boksörlerimizden Reşat Kızanlı vefat etmiştir. Cenazesi bugün Eskişehir Asri Mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.1953 Isparta doğumlu Reşat Kızanlı, 1958 yılında Eskişehir'e yerleşti. 1964 yılında Demirspor'da boks hayatına başlayıp; Hüsnü Parlatan, Hizmet Bağımsız, Ercüment Baycan, Ayder Uysal ve Kemal Yalçın gibi isimlerle çalıştı.1973 yılında Eskişehir'de yapılan büyükler Türkiye Ferdi Boks şampiyonasında 48 kg'da Türkiye birinciliği elde etmiş, Sırasıyla İzmir Tarım fuar kupası boks şampiyonasında dereceleri olan, Milli Takıma defalarca çağrılıp, Türkiye şampiyonaları gruplarında birçok defa birinciliği elde eden toplam da 230 müsabakası bulunmaktadır. Askerlik döneminde de 1973-1975 yılında Karagücünde de boks hayatına devam edip, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılmış 'Gazi' unvanına sahiptir.1983-1984 yıllarında Türkiye Boks Milli Takım Baş antrenörlüğü yaptı. Boks kariyeri boyunca İstanbul Tekel, Adapazarı Belediye, Fenerbahçe Sönmez Filament, Beşiktaş gibi birçok kulüpte isimi sayısız emektar arkadaşları ile boks camiası için hizmetlerini sürdürdü.31/07/1983 yılında Boks hayatına başladığı şehir; Eskişehir'de kalabalık seyirci önünde jübilesini Fenerbahçe boks takımı boksörlerinden Cumhur Özden ile yaptı. Geceye; Kadir Yüceler, Yener Durmuş, Bülent Sümer, Vural İnan, Ramazan Gençler gibi arkadaşları yalnız bırakmadı ve katılım sağladı.kaynak: eskisehirekspres.net