Efsane koç John Thompson, vefat etti

Eski Georgetown üniversitesi başantrenörü John Thompson'ın 78 yaşında vefat ettiği bildirildi.



Ölüm nedeninin şu anda bilinmemesiyle birlikte, bu gelişmeyi doğrulayanın Thompson'un kendi ailesi olduğu açıklandı.



Thompson'ın ölümü, efsanevi NCAA koçu Lute Olson, eski Portland Trail Blazers oyuncusu Clifford Robinson ve "Black Panther" filminin ünlü oyuncusu Chadwick Boseman'ın ölümünün ardından kısa bir süre sonra geldi.



Thompson, hem sahada hem de saha dışında siyahi topluluk için ünlü bir simgeydi. 1984'te, NCAA Division I Ulusal Şampiyonası'nda Patrick Ewing liderliğindeki Georgetown takımını çalıştırdığında, Thompson lig tarihinde bu başarıyı elde eden ilk Afroamerikalı olmuştu.



Thompson, koçluk kariyerine 1972'de Hoyas'la başlamış ve 1999'da takımın başantrenörlüğünü, 27. yılında istifa ederek bırakmıştı.



Koçluktan önce, Thompson kısa süreli bir NBA kariyerine de sahipti. 1964'te Boston Celtics tarafından 25. sıradan seçilen Thompson, her ikisi de Celtics ile olmak üzere NBA'de sadece iki sezon oynamıştı. Kadro için küçük bir rol oynamasına rağmen, Thompson iki kez NBA şampiyonu olmuştu.



Spora yaptığı tüm katkılardan dolayı, Thompson 1999'da Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e koç olarak kabul edilmişti. Oğlu John Thompson III de, Georgetown'da koçluk yapmıştı.



