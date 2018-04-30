Avrupa basketbolunun efsane antrenörlerinden, THY Euroleague final-four değerlendirmesinde bulundu. Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp antrenör,'un bir kez daha final oynayacağını belirtti.Fenerbahçe'yi Zalgris Kaunas karşısında favori gösteren Ivkovic, ''Fenerbahçe, final-four'a yükseldikten sonra Obradovic'i aradım. Bravo dostum takımın en önemli yerlerde oynamasını biliyor. Geçen seneki reaksiyonu yine gösterdiniz. Senin liderliğinle takım doğru yolda dedim. Fenerbahçe, iki önemli yıldızı Bogdanovic ve Udoh'u kaybetti. Buna rağmen yine final-four yaptılar. Obradovic üzerinde baskı yaratmak istemem ama finalin Fenerbahçe ve CSKA arasında oynanmasını bekliyorum'' dedi.Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Marko Guduric hakkında da konuşan Ivkovic, ''Guduric genç ve gelecek vaad eden bir oyuncu. Obradovic ile çalışmak onun için en iyi tercihti. Dünya klasına gelebilecek bir oyuncu'' diye konuştu.