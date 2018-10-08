Efsane futbolcuların attığı efsane goller

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Ronaldo, Messi ve Neymar'dan önce onlar vardı! Dünya tarihinin atılmış en güzel golleri...Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Güneş, Beşiktaş'tan ayrıldığı taktirde Milli takım çalıştırmayı tercih edeceğini de konuşmasının devamında belirtti.Levante'nin golcü oyuncusu Roger Marti, La Liga'ya çıktıkları sezon Galatasaray'dan bir teklif olduğunu açıkladı.Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti. Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.