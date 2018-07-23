Efsane futbolcuların attığı efsane goller

Ronaldo, Messi ve Neymar'dan önce onlar vardı! Dünya tarihinin atılmış en güzel golleri...







İLGİLİ VİDEO Ronaldo, Messi ve Neymar'dan önce onlar vardı! Dünya tarihinin atılmış en güzel golleri...

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