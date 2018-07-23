Efsane futbolcuların attığı efsane goller

Ronaldo, Messi ve Neymar'dan önce onlar vardı! Dünya tarihinin atılmış en güzel golleri...

23 Temmuz 2018 16:34
Efsane futbolcuların attığı efsane goller
Ronaldo, Messi ve Neymar'dan önce onlar vardı! Dünya tarihinin atılmış en güzel golleri...


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