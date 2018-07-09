Efsane futbolcu hayatını kaybetti!

Tottenham'ın efsane oyuncusu Alan Gilzean 79 yaşında beyin tümörü yüzünden hayatını kaybetti

09 Temmuz 2018 09:28
Efsane futbolcu hayatını kaybetti!
Tottenham'da 10 sene forma giyen ve 300'ün üzerinde maça çıkan Alan Gilzean'ın bu sabah beyin tümörü yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı.
Acı haberi takım arkadaşı Jimmy Greaves Twitter hesabından verdi:

"Bugün üzücü bir haberim var. Muhteşem Alan Gilzean bu sabah hayata veda etti. Ailesine baş sağlığı diliyorum."

ALAN GILZEAN KİMDİR?
İskoçya doğumlu Gilzean kariyerine Dundee'de başladı. Burada 190 maçta görev alıp 169 gol attı.

1964 yılında 72500 sterline Tottenham'a transfer oldu. Efsane golcü jübilesinden sonra bir daha futbolla hiç ilgilenmedi. Kuzey Londra'da bir nakliyat firmasında çalışıyordu.

Kaynak: Posta

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