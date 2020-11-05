Efsane Cuma Black Friday hangi gün? Cuma günü Black Friday mi, ne demek?

Bazı mağazalarda Efsane Cuma, Muhteşem Cuma isimleri ile de anılan Black Friday indirimleri 2020 olarak vatandaşların beğenisine sunuluyor. Vatandaşlar arasında efsane cuma, black friday veya muhteşem cuma indirimleri sayesinde büyük ucuzluklar görülebiliyor. Tüm dünyada alışveriş çılgınlığının başladığı gün Blackday Friday'de birçok mağaza ve firmada indirimler yapıldı. Peki Türkiye'de hangi mağazalar indirim yaptı? Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.Black Friday, bu sene 27 Kasım Cuma 2020 tarihine denk geliyor.ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz.Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.Bu yıl 27 Kasım'da başlayacak olan Şahane Cuma indirimleri, bu günü takip eden birkaç günde de devam ediyor. MediaMarkt'ta 2-3 gün kadar süren Black Friday indirimlerinde birçok ihtiyacınızı kolayca giderebilirsiniz.Gelişen teknolojinin etkileriyle ihtiyaçlar da farklı boyutlar kazanabiliyor. Özellikle elektronik eşyalar Black Friday'de en çok satılan ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan ürün çeşitleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda akıllı telefon, tablet, küçük ev aleti, beyaz eşya gibi ürün ihtiyaçlarınızı MediaMarkt'ın Şahane Cuma fırsatlarıyla karşılayabilir; kendinizi bu yıl da şımartabilir veya sevdiklerinize özel hediyeler alabilirsiniz.Büyük küçük herkesin ilgiyle takip ettiği Black Friday'i MediaMarkt ile bu yıl da takip edin, hayalinizdeki ürünlere büyük indirimlerle sahip olun!Black Friday veya Efsane Cuma ya da Muhteşem Cuma indirimleri sayesinde alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Normal günlerin çok üzerinde indirim oranlarının görülebildiği Black Friday ile ilgili araştırmalara göz atabilirsiniz.