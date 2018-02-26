TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 4-0 mağlup ederek 4'te 4 yapan ve Gümüşhanespor'u 12 haftadır oturduğu liderlik koltuğundan indirerek zirvenin yeni sahibi olan Altay, eski günlerine dönüş sinyali verdi.Ligin bitimine10 hafta kala şampiyonluk yarışında lider olan siyah-beyazlılar, Spor Toto 1'inci Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. 104 yıllık tarihinde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götüren, UEFA Kupası'nda mücadele eden ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu takımı unvanlarını elinde bulunduran, Spor Toto Süper Lig'de 41 sezon yer alarak lige en çok katılan 6'ncı takım olan ve elde ettiği başarılar nedeniyle Türk futbolunda "Büyük Altay" ismiyle anılan İzmir temsilcisi, son yıllarda yaşadığı düşüşün ardından tekrar tırmanışa geçti.Süper Lig'de en son 2002-03 sezonunda yer alan Altay, 2010-11'de Spor Toto 1'inci Lig'de, 2014-15'te ise TFF 2'nci Lig'de küme düşerek tarihinin en kötü dönemlerini yaşadı. Yönetimsel hatalar ve kulüpte yaşanan mali sıkıntıların etkisiyle alt liglere sürüklenen siyah-beyazlılar, TFF 3'üncü Lig'deki ilk yılında 2015-16'da altyapı ağırlıklı kadrosuyla 3 puan farkla kümede tutunarak amatör ligin eşiğinden döndü. Geçen sezon Özgür Ekmekçioğlu'nun genç yaşta başkanlık görevine gelmesiyle ekonomik açıdan rahatlayan Altay, güçlü bir yapılanmayla transfer yasaklarından kurtularak 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonu oldu. Bu sezon 2'nci Lig'e de iddialı başlayan İzmir ekibi, 3'üncü haftada kaptırdığı liderliği, 24'üncü haftada ele geçirerek yeniden şampiyonluk havasına girdi.TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan Altay, son 2 haftada rakip fileri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi. Ottocool Karagümrük'ü deplasmanda 3-0, Konya Anadolu Selçukspor'u evinde 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip toplamda 46 golle grubun en skorer takımı konumunda. Kalesinde şimdiye kadar 24 gol gören İzmir temsilcisi, en az gol yiyen 4 takımdan biri. Selçukspor karşısında Fatih'in ilk golünü, Doğan ve Ozan Sol'un ikinci gollerini attığı Altay'da Furkan ise toplam da 7 gole ulaştı.Ayrıca İzmir temsilcisinde Fethiyespor deplasmanı öncesi ön libero Atakan ve orta saha oyuncusu Fatih sarı kart cezalısı durumuna düştü.